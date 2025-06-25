Президент утвердил План действий по повышению качества профобразования в пенитенциарных учреждениях

Президент утвердил План действий по повышению качества профобразования в пенитенциарных учреждениях

Утвержден План действий на 2025-2030 годы по повышению качества профессионального образования в пенитенциарных учреждениях и совершенствованию существующей инфраструктуры.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, мониторинг и оценку выполнения мероприятий, предусмотренных в Плане действий, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникации на основании заказа Министерства юстиции.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.