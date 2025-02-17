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Президент утвердил новый закон "О дипломатической службе"

Президент утвердил новый закон "О дипломатической службе" Президент утвердил новый закон "О дипломатической службе"
Внутренняя политика
17 февраля 2025 г. 13:59
Президент утвердил новый закон О дипломатической службе

Президент Ильхам Алиев подписал принятый Милли Меджлисом в декабре прошлого года новый закон "О дипломатической службе".

Об этом сообщили Report в пресс-службе главы государства.

Согласно закону, сотрудники органов дипломатической службы Азербайджана обязуются обеспечивать реализацию внешней политики страны, представлять ее в иностранных государствах и международных организациях, защищать независимость, суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность границ, национальную безопасность и национальные интересы внешнеполитическими средствами и дипломатическими методами.

Кроме того, сотрудники дипломатической службы должны координировать деятельность государственных органов или учреждений Азербайджана в сфере внешних связей для обеспечения проведения единой линии внешней политики.

Сотрудники дипломатических представительств также обязаны анализировать международную политическую, общественную, экономическую и ситуацию в сфере безопасности, внешнюю и внутреннюю политику иностранных государств, деятельность международных организаций, осуществлять дипломатические и консульские отношения с зарубежными странами, дипломатические связи с международными структурами.

Дипломаты должны участвовать в реализации государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, и поддержке развития связей с ними, обеспечении государственного протокола, организации консульской работы и осуществлении консульских функций.

Закон также накладывает ограничения на сотрудников дипломатических органов в период прохождения службы: им запрещается членство в политических партиях, участие в деятельности политических партий и религиозных организаций, занятие оплачиваемых выборных или назначаемых должностей (за исключением случаев оплаты за временное замещение в порядке, предусмотренном трудовым законодательством), педагогическая деятельность без разрешения руководителя дипломатического органа, в котором они проходят службу, представительство интересов третьих лиц по делам государственных органов или органов местного самоуправления.

Дипломатам запрещается обращаться за получением гражданства иностранного государства, документа, дающего право на временное или постоянное проживание в иностранном государстве (за исключением регистрации (аккредитации), связанной со служебной деятельностью), выезжать в командировки и участвовать в мероприятиях за счет средств иностранного государства или международной организации, а также других иностранных источников без необходимого разрешения.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan approves new law 'On Diplomatic Service'
Версия на азербайджанском языке “Diplomatik xidmət haqqında” yeni qanun təsdiqlənib

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