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Президент утвердил новый состав редколлегии Азербайджанской национальной энциклопедии

Президент утвердил новый состав редколлегии Азербайджанской национальной энциклопедии Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав редколлегии Азербайджанской национальной энциклопедии.
Внутренняя политика
25 октября 2024 г. 16:21
Президент утвердил новый состав редколлегии Азербайджанской национальной энциклопедии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав редколлегии Азербайджанской национальной энциклопедии.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, вносятся изменения в распоряжение от 1 ноября 2018 года "Об утверждении нового состава редакционной коллегии Азербайджанской национальной энциклопедии".

Распоряжением утверждены председатель, заместители председателя, главный редактор, ответственный секретарь и члены редакционной коллегии.

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