Президент утвердил новый состав Наблюдательного совета Фонда молодежи - СПИСОК

29 августа, 2018 20:32

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение президента Азербайджанской Республики "Об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, согласно распоряжению, Наблюдательный совет Фонда молодежи утвержден в следующем составе: председатель Наблюдательного Совета Mамедалиев Юсуф Ульфат оглу - заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики члены Наблюдательного Совета Бабаев Интигам Вагиф оглу - заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Велиева Mахаббат Mагеррам гызы - заместитель министра образования Азербайджанской Республики Байрамов Рафиг Ясин оглу - заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Керимли Метин Имдад оглу - заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Mеджидова Марьям Теймур гызы - председатель Национального Совета молодежных организаций Азербайджанской Республики Oруджев Сеймур Вагиф оглу - председатель правления Общественного объединения "Помощь интеллектуальному развитию молодежи" Велиев Сеймур Aйдын оглу - председатель Молодежного общественного объединения "Мост в будущее" Aгабейли Mурад Асиф оглу - заместитель исполнительного директора Общественного объединения Молодежное движение "Джаван".