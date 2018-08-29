Президент утвердил новый состав Наблюдательного совета Фонда молодежи - СПИСОК

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение президента Азербайджанской Республики "Об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, Наблюдательный совет Фонда молодежи утвержден в следующем составе:
председатель Наблюдательного Совета
Mамедалиев Юсуф Ульфат оглу - заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики
члены Наблюдательного Совета
Бабаев Интигам Вагиф оглу - заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики
Велиева Mахаббат Mагеррам гызы - заместитель министра образования Азербайджанской Республики
Байрамов Рафиг Ясин оглу - заместитель министра культуры Азербайджанской Республики
Керимли Метин Имдад оглу - заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
Mеджидова Марьям Теймур гызы - председатель Национального Совета молодежных организаций Азербайджанской Республики
Oруджев Сеймур Вагиф оглу - председатель правления Общественного объединения "Помощь интеллектуальному развитию молодежи"
Велиев Сеймур Aйдын оглу - председатель Молодежного общественного объединения "Мост в будущее"
Aгабейли Mурад Асиф оглу - заместитель исполнительного директора Общественного объединения Молодежное движение "Джаван".
News DepartmentАвтор новости
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