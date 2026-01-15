Президент утвердил новый порядок утверждения служебных удостоверений судей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законы, согласно которым образец служебного удостоверения судей отныне будет утверждаться и выдаваться Судебно-правовым советом.

Как сообщает Report, президент утвердил соответствующие изменения в законы "О судах и судьях" и "О Судебно-правовом совете".

Вручать документ, согласно поправкам, будет председатель Совета.

Напомним, что ранее образцы служебных удостоверений судей утверждались Милли Меджлисом Азербайджана.