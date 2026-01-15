Президент утвердил новый порядок утверждения служебных удостоверений судей

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законы, согласно которым образец служебного удостоверения судей отныне будет утверждаться и выдаваться Судебно-правовым советом.

    Как сообщает Report, президент утвердил соответствующие изменения в законы "О судах и судьях" и "О Судебно-правовом совете".

    Вручать документ, согласно поправкам, будет председатель Совета.

    Напомним, что ранее образцы служебных удостоверений судей утверждались Милли Меджлисом Азербайджана.

    Hakimlərin xidməti vəsiqəsinin nümunəsini Məhkəmə-Hüquq Şurası təsdiq və təqdim edəcək

