Президент утвердил новый порядок утверждения служебных удостоверений судей
Внутренняя политика
- 15 января, 2026
- 15:05
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законы, согласно которым образец служебного удостоверения судей отныне будет утверждаться и выдаваться Судебно-правовым советом.
Как сообщает Report, президент утвердил соответствующие изменения в законы "О судах и судьях" и "О Судебно-правовом совете".
Вручать документ, согласно поправкам, будет председатель Совета.
Напомним, что ранее образцы служебных удостоверений судей утверждались Милли Меджлисом Азербайджана.
Последние новости
15:26
В Риме почти вдвое ограничили скорость движения по центру городаДругие страны
15:21
В России произошел взрыв в учебном центре МВДДругие страны
15:20
С 17 января Азербайджане похолодает на 5-8°Наука и образование
15:19
В Азербайджане ввели плату за участие в экзамене для учителейВнутренняя политика
15:14
В Азербайджане введен запрет на распространение в сети контента, нарушающего нормы общественной моралиВнутренняя политика
15:14
Президент утвердил новые требования к разминированию в ШушеВнутренняя политика
15:09
Ильхам Алиев утвердил создание Информационной системы энергоэффективностиЭнергетика
15:05
Азербайджан и Вьетнам рассматривают возможность совместного производства электромобилейБизнес
15:05