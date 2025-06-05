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Президент утвердил новый порядок информирования должников, которым запрещено выезжать из страны

Президент утвердил новый порядок информирования должников, которым запрещено выезжать из страны Президент утвердил новый порядок информирования должников, которым запрещено выезжать из страны
Внутренняя политика
5 июня 2025 г. 15:48
Президент утвердил новый порядок информирования должников, которым запрещено выезжать из страны

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и закон "Об исполнении", принятый Милли Меджлисом 16 мая.

Как сообщает Report, закон предусматривает изменение порядка информирования должников - физических лиц и руководителей исполнительных органов юридических лиц, которым ограничено право выезда из страны.

Согласно изменению, решение суда о временном ограничении права выезда за пределы страны немедленно передается из информационной системы "Электронный суд" в систему "Электронное исполнение". Оттуда информация оперативно поступает в межведомственную автоматизированную систему "Въезд-выезд и регистрация", где и применяется ограничение.

Об этом через "Электронное исполнение" уведомляются как должник (или руководитель), так и взыскатель, включая отправку SMS на зарегистрированный мобильный номер.

Когда основания для ограничения устраняются, соответствующая информация также немедленно вносится в "Электронное исполнение" и передается в систему "Въезд-выезд и регистрация", где ограничение аннулируется. После этого должник или руководитель, а также взыскатель получают уведомление, в том числе по SMS.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan getmək hüququ məhdudlaşdırılmış borclu şəxslərə SMS göndərilməsi qüvvəyə minib

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