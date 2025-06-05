Президент утвердил новый порядок информирования должников, которым запрещено выезжать из страны

Президент утвердил новый порядок информирования должников, которым запрещено выезжать из страны

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и закон "Об исполнении", принятый Милли Меджлисом 16 мая.

Как сообщает Report, закон предусматривает изменение порядка информирования должников - физических лиц и руководителей исполнительных органов юридических лиц, которым ограничено право выезда из страны.

Согласно изменению, решение суда о временном ограничении права выезда за пределы страны немедленно передается из информационной системы "Электронный суд" в систему "Электронное исполнение". Оттуда информация оперативно поступает в межведомственную автоматизированную систему "Въезд-выезд и регистрация", где и применяется ограничение.

Об этом через "Электронное исполнение" уведомляются как должник (или руководитель), так и взыскатель, включая отправку SMS на зарегистрированный мобильный номер.

Когда основания для ограничения устраняются, соответствующая информация также немедленно вносится в "Электронное исполнение" и передается в систему "Въезд-выезд и регистрация", где ограничение аннулируется. После этого должник или руководитель, а также взыскатель получают уведомление, в том числе по SMS.