Президент Азербайджана утвердил новое нефтяное соглашение

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О разрешении на принятие и подтверждение, реализацию Risk-service соглашения по реабилитации и разработке блока, включающего нефтяные месторождения на суше Бузовна-Маштага, Гала и Зира в Азербайджанской Республике",

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О разрешении на принятие и подтверждение, реализацию Risk-service соглашения по реабилитации и разработке блока, включающего нефтяные месторождения на суше Бузовна-Маштага, Гала и Зира в Азербайджанской Республике", подписанного между государственной нефтяной компанией SOCAR и "GL International LTD".

Как сообщает Report, 14 декабря 2021 года между государственной нефтяной компанией SOCAR и "GL International LTD" было подписано Risk-service соглашение по реабилитации и разработке блока, включающего нефтяные месторождения на суше Бузовна-Маштага, Гала и Зира в Азербайджанской Республике.