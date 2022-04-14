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Президент Азербайджана утвердил новое нефтяное соглашение

Президент Азербайджана утвердил новое нефтяное соглашение Президент Ильхам Алиев подписал закон "О разрешении на принятие и подтверждение, реализацию Risk-service соглашения по реабилитации и разработке блока, включающего нефтяные месторождения на суше Бузовна-Маштага, Гала и Зира в Азербайджанской Республике",
Внутренняя политика
14 апреля 2022 г. 15:50
Президент Азербайджана утвердил новое нефтяное соглашение

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О разрешении на принятие и подтверждение, реализацию Risk-service соглашения по реабилитации и разработке блока, включающего нефтяные месторождения на суше Бузовна-Маштага, Гала и Зира в Азербайджанской Республике", подписанного между государственной нефтяной компанией SOCAR и "GL International LTD".

Как сообщает Report, 14 декабря 2021 года между государственной нефтяной компанией SOCAR и "GL International LTD" было подписано Risk-service соглашение по реабилитации и разработке блока, включающего нефтяные месторождения на суше Бузовна-Маштага, Гала и Зира в Азербайджанской Республике.

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Версия на английском языке Azerbaijani President approves new oil agreement
Версия на азербайджанском языке Prezident yeni neft sazişini təsdiqləyib

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