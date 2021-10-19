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Президент утвердил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ССТГ

Президент утвердил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ССТГ Утвержден ”Меморандум о взаимопонимании между государственными органами стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств об обмене информацией и опытом в различных экономических зонах".
Внутренняя политика
19 октября 2021 г. 15:59
Президент утвердил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ССТГ
Ильхам Алиев

Утвержден ”Меморандум о взаимопонимании между государственными органами стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств об обмене информацией и опытом в различных экономических зонах".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, был утвержден ”Меморандум о взаимопонимании между государственными органами стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств об обмене информацией и опытом в различных экономических зонах", подписанный 10 сентября 2021 года в Баку.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании Министерство экономики обеспечит реализацию его положений. Министерство иностранных дел должно направить в секретариат Совета сотрудничества тюркоязычных государств уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.

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Версия на английском языке President approves MoU signed between Azerbaijan and Turkic Council
Версия на азербайджанском языке Prezident Azərbaycanla TDƏŞ arasında imzalanan Anlaşma Memorandumunu təsdiqləyib

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