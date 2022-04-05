Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Ираном о Восточном Зангезуре

Утвержден меморандум о взаимопонимании по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчываном.
Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно указу, утвержден подписанный 11 марта 2022 года в Баку “Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой”.