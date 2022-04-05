Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Ираном о Восточном Зангезуре

Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Ираном о Восточном Зангезуре

Утвержден меморандум о взаимопонимании по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчываном.

https://static.report.az/photo/729b5363-87d0-3458-9edd-a3094dc17127.jpg https://static.report.az/photo/729b5363-87d0-3458-9edd-a3094dc17127.jpg Ильхам Алиев

Утвержден меморандум о взаимопонимании по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчываном. Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев. Согласно указу, утвержден подписанный 11 марта 2022 года в Баку “Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой”. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President approves memorandum on Eastern Zangazur between Azerbaijan and Iran