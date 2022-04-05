О нас
Аудио новости

Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Ираном о Восточном Зангезуре

Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Ираном о Восточном Зангезуре Утвержден меморандум о взаимопонимании по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчываном.
Внутренняя политика
5 апреля 2022 г. 15:30
Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Ираном о Восточном Зангезуре
Ильхам Алиев

Утвержден меморандум о взаимопонимании по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчываном.

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, утвержден подписанный 11 марта 2022 года в Баку “Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President approves memorandum on Eastern Zangazur between Azerbaijan and Iran 
Версия на азербайджанском языке Prezident Azərbaycanla İran arasında Şərqi Zəngəzurla bağlı memorandumu təsdiqləyib

Экслюзивные новости

Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
1 апреля 2022 г. 14:07
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
1 апреля 2022 г. 13:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi