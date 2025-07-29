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Президент утвердил изменения в законодательство об инвестдеятельности на искусственных островах

Президент утвердил изменения в законодательство об инвестдеятельности на искусственных островах Президент утвердил изменения в законодательство об инвестдеятельности на искусственных островах
Внутренняя политика
29 июля 2025 г. 14:38
Президент утвердил изменения в законодательство об инвестдеятельности на искусственных островах

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законодательство об инвестиционной деятельности на искусственных островах на Каспии, разрешающие в том числе организацию казино на данных участках.

Как сообщает Report, глава государства утвердил соответствующие изменения в Гражданский, Уголовный, Административный кодексы, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации", "О государственной пошлине", "О рекламе", "О лицензиях и разрешениях", "О борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" и "О создании искусственных земельных участков в принадлежащей Азербайджанской Республике части Каспийского моря (озера)".

Кабинету Министров поручено в течение шести месяцев подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов, связанных с организацией и проведением азартных игр в казино, с учетом передового международного опыта.

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Версия на азербайджанском языке Prezident süni torpaq sahələrində investisiya fəaliyyəti ilə bağlı dəyişikliyi təsdiqləyib

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