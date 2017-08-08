Президент утвердил изменения в закон "О предотвращении бытового насилия"

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Утверждены изменения в закон "О предотвращении бытового насилия".

Как сообщает Report, в связи с этим документ подписал президент Ильхам Алиев.

Этот закон определяет и регулирует осуществляемые меры, направленные на устранение случаев насилия, совершенных при злоупотреблении близкими родственными отношениями, при совместном или ранее совместном сожительстве, устранение возникших негативно-правовых, медицинских и социальных последствий, обеспечение социальной защиты лиц, пострадавших от бытового насилия, обеспечение правовой помощью, а также устранение случаев, приводящих к бытовому насилию.

После изменений статья 12.4 закона дается в новой редакции. Так, согласно нововведению, решение суда о выдаче ордера на долгосрочную охрану будет немедленно направлено на исполнение и с этого времени будет вестись отчет срока такого ордера.

Ранее статья выглядела следующим образом: Судебное решение о выдаче ордера на долгосрочную охрану вступает в силу и рассчитывается в соответствии с законодательством. Решение о выдаче ордера на долгосрочную охрану направляется на исполнение в соответствии с законодательством.