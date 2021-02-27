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Президент утвердил изменения в закон "О государственной пошлине"

Президент утвердил изменения в закон "О государственной пошлине" Prezident “Dövlət rüsumu haqqında” qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib
Внутренняя политика
27 февраля 2021 г. 16:20
Президент утвердил изменения в закон О государственной пошлине
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон ”О государственной пошлине".

Как сообщает Report, согласно изменениям, размер пошлины за нотариальное заверение копий документов в Азербайджане уменьшился и составил 1,5 маната.

С целью повышения удовлетворенности граждан в сфере нотариальных услуг, размер пошлины за заверение копий документов был уменьшен и установлен в размере 1,5 маната. В ряде случаев, указанных в документе, плата за услугу, связанную с нотариальными действиями, взиматься не будет.

Отметим, что в настоящее время размер пошлины за нотариальное заверение документов составляет 5 манатов.

Этот закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Prezident “Dövlət rüsumu haqqında” qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib

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