Президент утвердил изменения в закон "О государственной пошлине"

Prezident “Dövlət rüsumu haqqında” qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон ”О государственной пошлине".

Как сообщает Report, согласно изменениям, размер пошлины за нотариальное заверение копий документов в Азербайджане уменьшился и составил 1,5 маната.

С целью повышения удовлетворенности граждан в сфере нотариальных услуг, размер пошлины за заверение копий документов был уменьшен и установлен в размере 1,5 маната. В ряде случаев, указанных в документе, плата за услугу, связанную с нотариальными действиями, взиматься не будет.

Отметим, что в настоящее время размер пошлины за нотариальное заверение документов составляет 5 манатов.

Этот закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.