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В Азербайджане усилен механизм контроля сельскохозяйственных субсидий

В Азербайджане усилен механизм контроля сельскохозяйственных субсидий В Азербайджане будут усилены меры контроля за сельскохозяйственными субсидиями, льготными кредитами, лизинговыми механизмами, а также продажей сельскохозяйственных средств производства на льготных условиях.
Внутренняя политика
23 мая 2025 г. 14:23
В Азербайджане усилен механизм контроля сельскохозяйственных субсидий

В Азербайджане будут усилены меры контроля за сельскохозяйственными субсидиями, льготными кредитами, лизинговыми механизмами, а также продажей сельскохозяйственных средств производства на льготных условиях.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Так, централизованная закупка продовольственных товаров (за исключением продукции, приобретаемой для государственных резервов) за счет средств государственного бюджета также будет включена в рамки контроля. 

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Версия на английском языке President Aliyev approves amendments to Tax Code
Версия на азербайджанском языке Kənd təsərrüfatı subsidiyalarına nəzarət mexanizmi gücləndirilib

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