В Азербайджане усилен механизм контроля сельскохозяйственных субсидий

В Азербайджане будут усилены меры контроля за сельскохозяйственными субсидиями, льготными кредитами, лизинговыми механизмами, а также продажей сельскохозяйственных средств производства на льготных условиях.

В Азербайджане будут усилены меры контроля за сельскохозяйственными субсидиями, льготными кредитами, лизинговыми механизмами, а также продажей сельскохозяйственных средств производства на льготных условиях.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Так, централизованная закупка продовольственных товаров (за исключением продукции, приобретаемой для государственных резервов) за счет средств государственного бюджета также будет включена в рамки контроля.