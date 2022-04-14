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Президент утвердил документ о погранично-пропускных пунктах между Азербайджаном и Грузией

Президент утвердил документ о погранично-пропускных пунктах между Азербайджаном и Грузией Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение ”Между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о пропускных пунктах на государственной границе между Азербайджанской Республикой и Грузией".
Внутренняя политика
14 апреля 2022 г. 16:00
Президент утвердил документ о погранично-пропускных пунктах между Азербайджаном и Грузией

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение ”Между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о пропускных пунктах на государственной границе между Азербайджанской Республикой и Грузией".

Как сообщает Report, в соответствии с соглашением определены погранично-пропускные пункты между Азербайджаном и Грузией.

Это следующие погранично-пропускные пункты:

1. Для регулярного, международного, пассажирского и грузового сообщения:

Железнодорожный

"Беюк-Кясик (Азербайджан) - Гардабани (Грузия);

Автомобильный

- "Красный мост “(Азербайджан) – ”Красный мост" (Грузия);

- "Мазымгара “(Азербайджан) – ”Цодна" (Грузия).

2. Совместные международные автомобильные пункты пропуска для постоянного автомобильного, пассажирского и грузового сообщения

"Ипек Йолу" (Азербайджан) – “Абрешумис Гза” (Грузия);

3. Для регулярного, межгосударственного пассажирского и грузового сообщения:

автомобильный для пешеходов;

"Садахлы “(Азербайджан) – ”Вахтангиси" (Грузия)

4. Для сезонного межгосударственного, пассажирского и грузового сообщения только для граждан, проживающих в приграничных районах (режим работы в летнее время с 08:00 до 21:00, в зимнее время - с 08:00 до 18:00):

автомобильный для пешеходов

”Муганлы “(Азербайджан) – "Самтатцкаро" (Грузия).

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Версия на английском языке President approves document on border checkpoints between Azerbaijan and Georgia
Версия на азербайджанском языке Prezident Azərbaycanla Gürcüstan arasında sərhəd-buraxılış məntəqələri ilə bağlı sənədi təsdiqləyib

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