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Президент: Установление погранично-пропускного пункта на границе - важный этап в постконфликтной ситуации

Президент: Установление погранично-пропускного пункта на границе - важный этап в постконфликтной ситуации Установление погранично-пропускного пункта на границе – это важный этап в постконфликтной ситуации.
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 21:28
Президент: Установление погранично-пропускного пункта на границе - важный этап в постконфликтной ситуации

Установление погранично-пропускного пункта на границе – это важный этап в постконфликтной ситуации.

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Глава государства подчеркнул, что эти действия Азербайджана были полностью восприняты, хотя не сразу и не совсем охотно, всеми акторами, но в результате были восприняты как легитимные. "Это тоже был месседж. Но сколько раз мы должны месседжей посылать, сколько раз можно намекать? Разве мало было уже? И Фаррухская операция, и ситуация на границе Армении и Азербайджана в мае 2021 года, и ситуация на границе в сентябре 2022 года, и погранично-пропускной пункт. Ну, сколько мы должны им давать месседжей? Неужели такие непонятливые?", - отметил Президент.

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