Президент: Уровень бедности в Азербайджане составляет около пяти процентов

"Что касается сокращения бедности, я считаю, что мы успешно преодолели это глобальное бедствие, и уровень бедности в Азербайджане составляет около пяти процентов".

"Что касается сокращения бедности, я считаю, что мы успешно преодолели это глобальное бедствие, и уровень бедности в Азербайджане составляет около пяти процентов".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с исполнительным директором программы по содействию устойчивому развитию населенных пунктов ООН Маймуной Мохд Шариф

"Это говорит о том, что мы смогли использовать доходы от энергетического сектора для равномерного распределения материальных благ. Конечно, новые возможности, связанные с экономической реформой и занятостью, создадут новую перспективу в Азербайджане, потому что численность нашего населения растет. Поэтому вопросы связанные с занятостью и уровнем бедности имеют особое значение", - добавил президент.