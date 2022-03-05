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Президент: Уровень бедности в Азербайджане составляет около пяти процентов

Президент: Уровень бедности в Азербайджане составляет около пяти процентов "Что касается сокращения бедности, я считаю, что мы успешно преодолели это глобальное бедствие, и уровень бедности в Азербайджане составляет около пяти процентов".
Внутренняя политика
5 марта 2022 г. 13:26
Президент: Уровень бедности в Азербайджане составляет около пяти процентов

"Что касается сокращения бедности, я считаю, что мы успешно преодолели это глобальное бедствие, и уровень бедности в Азербайджане составляет около пяти процентов".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с исполнительным директором программы по содействию устойчивому развитию населенных пунктов ООН Маймуной Мохд Шариф

"Это говорит о том, что мы смогли использовать доходы от энергетического сектора для равномерного распределения материальных благ. Конечно, новые возможности, связанные с экономической реформой и занятостью, создадут новую перспективу в Азербайджане, потому что численность нашего населения растет. Поэтому вопросы связанные с занятостью и уровнем бедности имеют особое значение", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi təxminən beş faizdir"

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