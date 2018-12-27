Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии спортивно-оздоровительного клуба МЧС

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ 27 декабря состоялось открытие спортивно-оздоровительного клуба министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает Report, в открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров отдал рапорт главе государства.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия спортивно-оздоровительного клуба, ознакомился с созданными здесь условиями.
Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров проинформировал президента Ильхама Алиева о созданных в спортивно-оздоровительном клубе условиях.
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