Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии спортивно-оздоровительного клуба МЧС

27 декабря, 2018 11:14

https://report.az/storage/news/6ff7654ea0aba234c453bdfe91e1343f/a77bba48-4d7c-4050-9fca-20d5c93a220c_292.jpg Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ 27 декабря состоялось открытие спортивно-оздоровительного клуба министерства по чрезвычайным ситуациям. Как сообщает Report, в открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров отдал рапорт главе государства. Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия спортивно-оздоровительного клуба, ознакомился с созданными здесь условиями. Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров проинформировал президента Ильхама Алиева о созданных в спортивно-оздоровительном клубе условиях.