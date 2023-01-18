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Президент: У меня очень открытый канал связи с азербайджанским обществом

Президент: У меня очень открытый канал связи с азербайджанским обществом Никогда в своей политической жизни я не давал обещаний, которых потом не выполнял. Все обещания, которые я давал, были выполнены. Другое дело, что я не даю их много, так как предпочитаю демонстрировать результаты.
Внутренняя политика
18 января 2023 г. 20:35
Президент: У меня очень открытый канал связи с азербайджанским обществом
Ильхам Алиев

Никогда в своей политической жизни я не давал обещаний, которых потом не выполнял. Все обещания, которые я давал, были выполнены. Другое дело, что я не даю их много, так как предпочитаю демонстрировать результаты.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«Мы были свидетелями многих политических или избирательных кампаний, основанных на ложных обещаниях. Но это не привело к успеху. Успех был лишь кратковременным. Потому что народ все очень хорошо понимает и помнит. Если вы не выполняете свои обещания, он вас не поддержит. Поэтому я всегда предпочитаю демонстрировать то, что сделано, а также всегда советуюсь с людьми о наших планах. У меня очень открытый канал связи с азербайджанским обществом», - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: I have a very open communication channel with Azerbaijani society
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Mənim Azərbaycan cəmiyyəti ilə çox açıq kommunikasiya kanalım var"

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