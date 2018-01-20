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    Президент Турции почтил память шахидов 20 января

    Турция всегда будет рядом с Азербайджаном”

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Президент Турции с уважением почтил память шахидов, погибших 20 января 1990 года в борьбе за национальную независимость.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом он написал в своем Twitter-е.

    “Хочу с уважением почтить память шахидов, погибших в борьбе за независимость Азербайджана 28 лет назад. Мы разделяем горечь наших азербайджанских братьев. Турция всегда будет рядом с Азербайджаном”.

    Президент Турции в своем твите использовал флаги Азербайджана и Турции, а также хэштэг #20Yanvar. 

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