Президент Турции почтил память шахидов 20 января

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Президент Турции с уважением почтил память шахидов, погибших 20 января 1990 года в борьбе за национальную независимость.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом он написал в своем Twitter-е.

“Хочу с уважением почтить память шахидов, погибших в борьбе за независимость Азербайджана 28 лет назад. Мы разделяем горечь наших азербайджанских братьев. Турция всегда будет рядом с Азербайджаном”.

Президент Турции в своем твите использовал флаги Азербайджана и Турции, а также хэштэг #20Yanvar.