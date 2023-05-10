Президент: Трагедии азербайджанского народа начались после ухода Гейдара Алиева из политической власти

В 1982-87 годах Гейдар Алиев, будучи членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и первым заместителем председателя Советского правительства, постоянно проявлял внимание и заботу об Азербайджане. Именно благодаря этому

В 1982-87 годах Гейдар Алиев, будучи членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и первым заместителем председателя Советского правительства, постоянно проявлял внимание и заботу об Азербайджане. Именно благодаря этому вниманию и заботе Азербайджан успешно развивался и в те годы.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в своем обращении к народу.

Отметив, что трагедии азербайджанского народа начались после ухода Гейдара Алиева из политической власти, глава государства сказал: "Не прошло и двух недель после его отставки в 1987 году, как армянские националисты и их покровители в советских правящих кругах подняли вопрос о выводе тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджана и передаче его в состав Армении, и с того дня начались трагедии азербайджанского народа. Нет сомнений, что если бы Гейдар Алиев оставался во власти, то армянские националисты никогда бы не посмели прибегнуть к этим грязным деяниям".