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Президент: Тот факт, что конгресс "Бакинские дни сердца" посвящен 100-летию Гейдара Алиева, имеет символическое значение

Президент: Тот факт, что конгресс "Бакинские дни сердца" посвящен 100-летию Гейдара Алиева, имеет символическое значение Тот факт, что нынешний Конгресс посвящен 100-летнему юбилею общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, имеет символическое значение. Великий лидер всегда держал в центре внимания работу по совершенствованию системы здравоохранения в нашей стра
Внутренняя политика
20 мая 2023 г. 14:25
Президент: Тот факт, что конгресс Бакинские дни сердца посвящен 100-летию Гейдара Алиева, имеет символическое значение

Тот факт, что нынешний Конгресс посвящен 100-летнему юбилею общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, имеет символическое значение. Великий лидер всегда держал в центре внимания работу по совершенствованию системы здравоохранения в нашей стране и построению ее на уровне мировых стандартов.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам VIII Международного конгресса "Бакинские дни сердца", проходящего в Баку.

В послании подчеркивается, что путь, пройденный азербайджанским здравоохранением за минувший период, создал благоприятные условия для применения важных достижений кардиологической науки как одной из стремительно развивающихся областей медицины, обеспечения лечения сердечных заболеваний современными терапевтическими и хирургическими методами. Вызывает чувство гордости то, что в настоящее время благодаря деятельности наших врачей нового поколения в престижных кардиологических центрах успешно проводятся сложнейшие операции.

"Традиционный Международный конгресс "Бакинские дни сердца" играет особую роль в развитии кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Участие выдающихся ученых-кардиологов и хирургов, представляющих авторитетные медицинские учреждения мира, в вашем мероприятии, где состоится широкий обмен мнениями в этой сфере, свидетельствует о высоком доверии, которое завоевал ваш Конгресс. Верю, что ваши совместные усилия, направленные на решение актуальных вопросов кардиологии при взаимном извлечении пользы из международного опыта, будут эффективны.

Надеюсь, что этот Конгресс, имеющий большое научное и научно-практическое значение, еще больше укрепит связи азербайджанских специалистов со своими зарубежными коллегами, внесет вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, развитие кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии и медицинской науки в целом", - отмечается в послании президента Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Bakı Ürək Günləri” Konqresinin Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunması rəmzi məna daşıyır"

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