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Президент: То, что мы находимся здесь, означает восстановление исторической справедливости

Президент: То, что мы находимся здесь, означает восстановление исторической справедливости Сегодня мы здесь (в Ходжалы – ред.), и то, что мы находимся здесь, означает восстановление исторической справедливости. Сегодня возрадовались души жертв Ходжалинского геноцида.
Внутренняя политика
26 февраля 2024 г. 17:40
Президент: То, что мы находимся здесь, означает восстановление исторической справедливости

Сегодня мы здесь (в Ходжалы – ред.), и то, что мы находимся здесь, означает восстановление исторической справедливости. Сегодня возрадовались души жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

"Азербайджанская армия является и профессиональной, и патриотичной, и умелой, и в то же время она проводит операции таким образом, что за короткий период времени были проведены операции, которые считались невозможными. Одна из них, а может, и главная – это Шушинская операция", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President: 'Our presence in Khojaly means a complete restoration of historical justice'
Версия на азербайджанском языке Prezident: Bu gün Xocalıda olmağımız tarixi ədalətin tam bərpası deməkdir

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