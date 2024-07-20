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Президент: Тесные отношения со странами региона позволили решить подавляющее большинство экономических проблем

Президент: Тесные отношения со странами региона позволили решить подавляющее большинство экономических проблем Азербайджан выбрал независимость де-факто и де-юре, а именно – независимую внешнюю политику, самодостаточную экономику, эффективное сотрудничество с партнерами, которые готовы сотрудничать с нами. Безусловно, опираясь на свой внутренний потенциал.
Внутренняя политика
20 июля 2024 г. 17:21
Президент: Тесные отношения со странами региона позволили решить подавляющее большинство экономических проблем

Азербайджан выбрал независимость де-факто и де-юре, а именно – независимую внешнюю политику, самодостаточную экономику, эффективное сотрудничество с партнерами, которые готовы сотрудничать с ним. Безусловно, опираясь на свой внутренний потенциал.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на II Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"Одновременно мы обеспечили тесные связи со странами региона, что позволило нам решить подавляющее большинство экономических проблем. Мы работали над собой, сосредоточили внимание на нашем народе, на нашей стране и игнорировали сплетни, а также заявления, поступающие из Европарламента или Совета Европы", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Strong ties in the region allowed us to overcome most of our economic problems
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Region ölkələri ilə sıx əlaqələr bizə imkan verdi ki, iqtisadi problemlərin böyük əksəriyyətini həll edək

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