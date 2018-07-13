Президент: Террористические акты в Гяндже являются преступлениями против нашей государственности

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "Кровавые преступления, совершенные в Гяндже - это преступления против нашей государственности. В результате этих терактов погибли двое сотрудников полиции. Есть и раненые граждане. Среди них и глава исполнительной власти города Гянджи. Да упокоит Аллах души наших шехидов, желаем от Всевышнего выздоровления раненым".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на заседании с участием руководителей правоохранительных органов республики.

Глава государства отметил, что совершившая это преступление террористическая группировка хочет нарушить стабильность:

"В этом и заключается основная цель этих преступлений. Эти кровавые террористические акты были совершены с целью запугать общество и создать напряженность в обществе.

Эти террористические акты были совершены под прикрытием религиозных призывов, что само по себе является самым большим преступлением против Ислама. Потому что Ислам - религия мира и милосердия.

Азербайджанское государство и народ всегда защищают свои национальные и религиозные ценности. Азербайджан является одной из стран, больше всех в мире пропагандирующих исламскую культуру".