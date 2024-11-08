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Президент: Теперь некоторые западные покровители хотят сделать из Армении "голубя мира"

Президент: Теперь некоторые западные покровители хотят сделать из Армении "голубя мира" Теперь некоторые западные покровители хотят сделать из Армении "голубя мира". Словно не было той тридцатилетней оккупации, не было разрушений, не было жестокости, не было геноцида в Ходжалы.
Внутренняя политика
8 ноября 2024 г. 12:35
Президент: Теперь некоторые западные покровители хотят сделать из Армении голубя мира

Теперь некоторые западные покровители хотят сделать из Армении "голубя мира". Словно не было той тридцатилетней оккупации, не было разрушений, не было жестокости, не было геноцида в Ходжалы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня Победы.

"Словно не было разрушения наших мечетей, осквернения наших могил, опустошения всего Карабаха и Восточного Зангезура. То есть они хотят заставить мировое сообщество забыть обо всем этом. Но мы этого никогда не забудем. Азербайджанский народ тоже никогда не должен этого забыть. Последующие поколения должны знать эту историю и никогда не должны ее забывать", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Some Western supporters now want to portray Armenia as a 'peace dove'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: İndi bəzi Qərb havadarları Ermənistandan “sülh göyərçini” düzəltmək istəyirlər

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