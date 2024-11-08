Президент: Теперь некоторые западные покровители хотят сделать из Армении "голубя мира"

Теперь некоторые западные покровители хотят сделать из Армении "голубя мира". Словно не было той тридцатилетней оккупации, не было разрушений, не было жестокости, не было геноцида в Ходжалы.

Теперь некоторые западные покровители хотят сделать из Армении "голубя мира". Словно не было той тридцатилетней оккупации, не было разрушений, не было жестокости, не было геноцида в Ходжалы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня Победы.

"Словно не было разрушения наших мечетей, осквернения наших могил, опустошения всего Карабаха и Восточного Зангезура. То есть они хотят заставить мировое сообщество забыть обо всем этом. Но мы этого никогда не забудем. Азербайджанский народ тоже никогда не должен этого забыть. Последующие поколения должны знать эту историю и никогда не должны ее забывать", - добавил глава государства.