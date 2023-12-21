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Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе "Карабах - это Армения, и точка", мы доказали, что Карабах - это Азербайджан

Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе "Карабах - это Армения, и точка", мы доказали, что Карабах - это Азербайджан Четыре года назад некоторые на этом стадионе заявили: "Карабах - это Армения, и точка". Мы доказали им, что Карабах - это Азербайджан.
Внутренняя политика
21 декабря 2023 г. 14:50
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе Карабах - это Армения, и точка, мы доказали, что Карабах - это Азербайджан

Четыре года назад некоторые на этом стадионе заявили: "Карабах - это Армения, и точка". Мы доказали им, что Карабах - это Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 21 декабря во время выступления перед матчем между "Карабахом" (Агдам) и MOİK (Баку) в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.

Подчеркнув, что большая часть оккупированных земель была освобождена три года назад в результате Второй Карабахской войны, глава государства отметил: "В городе Шуша, который является короной Карабаха, был поднят азербайджанский флаг. Три месяца назад - 19-20 сентября от оккупантов были освобождены и Ханкенди, Ходжалинский, Аскеранский, Ходжавендский, Агдеринский районы. 15 октября я поднял флаг Азербайджана во всех этих городах. 8 ноября на центральной площади Ханкенди прошел парад Победы. А сегодня мы вместе отмечаем этот прекрасный спортивный праздник. Отныне на этих землях будет вечно развеваться азербайджанский флаг. Мы - азербайджанцы будем жить здесь вечно".

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Версия на английском языке President: To those who four years ago declared at this stadium "Karabakh is Armenia, and full stop", we have proven that Karabakh is Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Dörd il əvvəl bu stadionda “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” deyənlərə sübut etdik ki, Qarabağ Azərbaycandır"

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