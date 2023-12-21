Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе "Карабах - это Армения, и точка", мы доказали, что Карабах - это Азербайджан

Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе "Карабах - это Армения, и точка", мы доказали, что Карабах - это Азербайджан

Четыре года назад некоторые на этом стадионе заявили: "Карабах - это Армения, и точка". Мы доказали им, что Карабах - это Азербайджан.

https://static.report.az/photo/567502fe-d075-3fb4-bd09-517f8139b66c.jpg https://static.report.az/photo/567502fe-d075-3fb4-bd09-517f8139b66c.jpg