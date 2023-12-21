Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе "Карабах - это Армения, и точка", мы доказали, что Карабах - это Азербайджан

Четыре года назад некоторые на этом стадионе заявили: "Карабах - это Армения, и точка". Мы доказали им, что Карабах - это Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 21 декабря во время выступления перед матчем между "Карабахом" (Агдам) и MOİK (Баку) в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.
Подчеркнув, что большая часть оккупированных земель была освобождена три года назад в результате Второй Карабахской войны, глава государства отметил: "В городе Шуша, который является короной Карабаха, был поднят азербайджанский флаг. Три месяца назад - 19-20 сентября от оккупантов были освобождены и Ханкенди, Ходжалинский, Аскеранский, Ходжавендский, Агдеринский районы. 15 октября я поднял флаг Азербайджана во всех этих городах. 8 ноября на центральной площади Ханкенди прошел парад Победы. А сегодня мы вместе отмечаем этот прекрасный спортивный праздник. Отныне на этих землях будет вечно развеваться азербайджанский флаг. Мы - азербайджанцы будем жить здесь вечно".