Ильхам Алиев: Тандем НФА-Мусават грабил, разваливал страну

"Страна находилась в абсолютно неуправляемом состоянии. Старая партноменклатура, можно сказать, оказалась полностью парализованной, тандем НФА-Мусават, пришедший к власти незаконным путем, грабил, разваливал страну, продавал Армении бензин при том, что шл

"Страна находилась в абсолютно неуправляемом состоянии. Старая партноменклатура, можно сказать, оказалась полностью парализованной, тандем НФА-Мусават, пришедший к власти незаконным путем, грабил, разваливал страну, продавал Армении бензин при том, что шла война".

Как сообщает Report, об этом на VII съезде ПЕА сказал президент Ильхам Алиев.

"На все должности люди назначались за взятку, причем случайные люди, проходимцы. Посмотрите, я неоднократно говорил об этом, кто управлял Азербайджаном, обладатели какой нравственности, каких знаний.

Подобно людям, пришедшим к власти в Армении в 2018 году, они разваливали страну и в итоге привели нас к краю пропасти. Мог азербайджанский народ терпеть это? Конечно же, нет. В этом и заключалась историческая необходимость создания Партии "Ени Азербайджан".

В то время патриотически настроенные люди – знаменитые "91", проявив смелость и национальное мышление, несмотря на репрессии, обратились к великому лидеру. Это требовало большой смелости, потому что законов тогда не существовало, каждый делал все, что ему вздумается. Правоохранительные органы необоснованно задерживали, избивали людей, избивали, оскорбляли их в прямом эфире. Царили полная анархия, хаос, произвол. Убивали, калечили, задерживали, кого хотели. Вот такая картина была в то время. Якобы демократический Народный фронт ввел цензуру. Цензура была введена в то время ими. В то время того, кто им возражал, гнобили, избивали, убивали. Почему учредительный съезд Партии "Ени Азербайджан" был проведен в Нахчыване? В Баку не позволили. Так боялись феномена Гейдара Алиева, настолько сами осознавали свою ничтожную сущность, что знали: если съезд пройдет в Баку, то их власти придет конец, потому что ненависть народа к ним перешла все границы", - добавил президент.