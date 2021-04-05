Президент: Там, где есть современный менеджмент, будет и результат

"Еще раз говорю, в последние годы эта отрасль всегда расценивалась мною как приоритетная, для ее развития была проделана очень большая работа, выделены крупные средства из государственного бюджета".

"Еще раз говорю, в последние годы эта отрасль всегда расценивалась мною как приоритетная, для ее развития была проделана очень большая работа, выделены крупные средства из государственного бюджета".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время приема Заура Микаилова в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Если бы эта работа не была проделана, то сегодня мы столкнулись бы с огромными проблемами. Однако мы не должны довольствоваться достигнутыми успехами, мы должны привнести в эту сферу современный менеджмент. Назначая вас на эту должность, я учитывал именно тот фактор, что повсеместно должны быть современный менеджмент, управление. Это демонстрируют проводимые мною в последнее время кадровые реформы. Там, где есть современный менеджмент, современное управление, честность, добросовестность, будет и результат. Назначая вас на эту должность и давая свои рекомендации, хочу выразить уверенность в том, что вы оправдаете это высокое доверие", - сказал президент.