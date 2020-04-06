Глава государства: В условиях пандемии такие действия будут восприниматься как предательство

"В то же время в Азербайджане сегодня организовано производство дезинфицирующих средств. Этот вопрос также был решен в короткий срок. Но наше преимущество заключалось в том, что в стране имеется несколько спиртовых заводов, на которых началось производство дезинфицирующих средств, эти средства уже поступают в продажу. Таким образом, неоднократно отмечалось, что для более эффективного ведения борьбы граждане должны быть более ответственными и уделять внимание личной гигиене. Но для этого нужны средства – медицинские маски и дезинфицирующие средства, которые сегодня уже поставляются на рынок".

Как сообщает Report, об этом в обращении к азербайджанскому народу заявил президент Ильхам Алиев после открытия предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом промышленном парке.

"В настоящее время один из основных вопросов заключается в том, чтобы в аптеках и других торговых точках не было искусственного завышения цен. Потому что нехватка масок уже привела к искусственному завышению цен, а порой маски продавались из-под полы. Этого нельзя допускать ни в коем случае, и соответствующим государственным структурам необходимо применять механизм строжайшего контроля. В случае искусственного завышения цен причастные к этому лица будут строго наказаны, так как в нынешних условиях пандемии такие действия будут восприниматься как предательство", - добавил глава государства.