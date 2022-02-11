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Президент: Строительство линии через Зангезурский коридор в Нахчыван, затем в Турцию и Иран - в наших планах

Президент: Строительство линии через Зангезурский коридор в Нахчыван, затем в Турцию и Иран - в наших планах "Строительство новой линии через Зангезурский коридор из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику, а оттуда в Турцию и Иран уже в наших планах. И я уже говорил, что Зангезурский коридор будет играть свою роль не только для железнодорожного, автом
Внутренняя политика
11 февраля 2022 г. 12:49
Президент: Строительство линии через Зангезурский коридор в Нахчыван, затем в Турцию и Иран - в наших планах
Ильхам Алиев

"Строительство новой линии через Зангезурский коридор из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику, а оттуда в Турцию и Иран уже в наших планах. И я уже говорил, что Зангезурский коридор будет играть свою роль не только для железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта, но и для экспорта через этот коридор видов энергии, и для обеспечения электроэнергией Нахчыванской Автономной Республики, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана. И оттуда у нас появится новая линия для выхода на внешние рынки и после Турции в Европу".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью АЗЕРТАДЖ.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Zəngəzur dəhlizi üzərindən Naxçıvana, ordan Türkiyə və İrana yeni xətt çəkilişi planlarımızdadır"

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