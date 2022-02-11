Президент: Строительство линии через Зангезурский коридор в Нахчыван, затем в Турцию и Иран - в наших планах

Президент: Строительство линии через Зангезурский коридор в Нахчыван, затем в Турцию и Иран - в наших планах

"Строительство новой линии через Зангезурский коридор из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику, а оттуда в Турцию и Иран уже в наших планах. И я уже говорил, что Зангезурский коридор будет играть свою роль не только для железнодорожного, автом

https://static.report.az/photo/9a99ce84-854c-383a-8176-0047fc561b8b.jpg https://static.report.az/photo/9a99ce84-854c-383a-8176-0047fc561b8b.jpg Ильхам Алиев