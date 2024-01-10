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Президент: Строительство новой автодороги Лачын-Ханкенди заложило основу событиям 23 апреля

Президент: Строительство новой автодороги Лачын-Ханкенди заложило основу событиям 23 апреля Через определенное время после окончания Второй Карабахской войны некоторые местные армяне обращались к нашим представителям с предложениями об установлении контактов, и мы не отказывались.
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 20:36
Президент: Строительство новой автодороги Лачын-Ханкенди заложило основу событиям 23 апреля

Через определенное время после окончания Второй Карабахской войны некоторые местные армяне обращались к нашим представителям с предложениями об установлении контактов, и мы не отказывались.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Напомнив, что нашей целью было полностью восстановить суверенитет и убедить проживающее в Карабахе армянское население в том, что оно может жить комфортно и безопасно в составе единого Азербайджанского государства, президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Наше намерение было очень открытым и ясным. В ходе этих контактов были предприняты некоторые позитивные шаги. Иными словами, определение маршрута и строительство новой автодороги Лачын-Ханкенди было очень важным событием. Оно как бы заложило основу событиям 23 апреля. Потому что построив уже новую дорогу, мы вернули город Лачын".

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Версия на английском языке President: Construction of new Lachin-Khankandi road laid the foundation for the events of April 23
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Yeni Laçın-Xankəndi yolunun çəkilməsi 23 aprel hadisələrinin təməlini qoymuşdu"

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