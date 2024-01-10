Президент: Строительство новой автодороги Лачын-Ханкенди заложило основу событиям 23 апреля

Через определенное время после окончания Второй Карабахской войны некоторые местные армяне обращались к нашим представителям с предложениями об установлении контактов, и мы не отказывались.

Через определенное время после окончания Второй Карабахской войны некоторые местные армяне обращались к нашим представителям с предложениями об установлении контактов, и мы не отказывались.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Напомнив, что нашей целью было полностью восстановить суверенитет и убедить проживающее в Карабахе армянское население в том, что оно может жить комфортно и безопасно в составе единого Азербайджанского государства, президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Наше намерение было очень открытым и ясным. В ходе этих контактов были предприняты некоторые позитивные шаги. Иными словами, определение маршрута и строительство новой автодороги Лачын-Ханкенди было очень важным событием. Оно как бы заложило основу событиям 23 апреля. Потому что построив уже новую дорогу, мы вернули город Лачын".