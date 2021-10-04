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Президент: Строительство мечети по образцу Гевхар-ага в Джоджуг Марджанлы - символично

Президент: Строительство мечети по образцу Гевхар-ага в Джоджуг Марджанлы - символично "Находясь в Джоджуг Марджанлы, я говорил, что мы построили здесь мечеть по образцу Шушинской мечети – Гевхар-ага, и это символично. После освобождения Шуши от оккупации мы восстановим все мечети, разрушенные армянами". Спустя три года эти слова уже воплот
Внутренняя политика
4 октября 2021 г. 17:36
Президент: Строительство мечети по образцу Гевхар-ага в Джоджуг Марджанлы - символично
Ильхам Алиев

"Находясь в Джоджуг Марджанлы, я говорил, что мы построили здесь мечеть по образцу Шушинской мечети – Гевхар-ага, и это символично. После освобождения Шуши от оккупации мы восстановим все мечети, разрушенные армянами". Спустя три года эти слова уже воплотились в жизнь".

Как сообщает Report, об этом заявил президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства сказал, что в то время в Джоджуг Марджанлы поэтапно был построен поселок из 150 домов, школа, медицинский пункт.

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Версия на английском языке President: "Building mosque in Jojuq Marjanli similar to one in Shusha was symbolic"
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Cocuq Mərcanlıda Gövhərağa məscidinin bənzərini inşa etməyimiz rəmzi məna daşıyır"

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