Президент: Строительство мечети по образцу Гевхар-ага в Джоджуг Марджанлы - символично

"Находясь в Джоджуг Марджанлы, я говорил, что мы построили здесь мечеть по образцу Шушинской мечети – Гевхар-ага, и это символично. После освобождения Шуши от оккупации мы восстановим все мечети, разрушенные армянами". Спустя три года эти слова уже воплот

"Находясь в Джоджуг Марджанлы, я говорил, что мы построили здесь мечеть по образцу Шушинской мечети – Гевхар-ага, и это символично. После освобождения Шуши от оккупации мы восстановим все мечети, разрушенные армянами". Спустя три года эти слова уже воплотились в жизнь".

Как сообщает Report, об этом заявил президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства сказал, что в то время в Джоджуг Марджанлы поэтапно был построен поселок из 150 домов, школа, медицинский пункт.