Президент: Строительно-восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре - пример сотрудничества между государственным и частным секторами

Строительные и восстановительные работы и работы по реинтеграции в Карабахе и Восточном Зангезуре становятся примером плодотворного сотрудничества между государственным и частным секторами и развития.

Строительные и восстановительные работы и работы по реинтеграции в Карабахе и Восточном Зангезуре становятся примером плодотворного сотрудничества между государственным и частным секторами и развития.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 3-й Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Karabakh.

"Приглашаю участников Выставки - ведущих бизнесменов воспользоваться возможностями, созданными нашим государством для восстановления и развития освобожденных от оккупации родных земель, а также консолидировать свои бизнес-идеи вокруг единой цели. Уверен, что Выставка Rebuild Karabakh станет благоприятной платформой для успешной реализации полезных инициатив в Карабахе и Восточном Зангезуре и налаживания новых деловых связей", - отмечено в обращении.