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Президент: Строительно-восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре - пример сотрудничества между государственным и частным секторами

Президент: Строительно-восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре - пример сотрудничества между государственным и частным секторами Строительные и восстановительные работы и работы по реинтеграции в Карабахе и Восточном Зангезуре становятся примером плодотворного сотрудничества между государственным и частным секторами и развития.
Внутренняя политика
19 октября 2023 г. 14:07
Президент: Строительно-восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре - пример сотрудничества между государственным и частным секторами

Строительные и восстановительные работы и работы по реинтеграции в Карабахе и Восточном Зангезуре становятся примером плодотворного сотрудничества между государственным и частным секторами и развития.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 3-й Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Karabakh.

"Приглашаю участников Выставки - ведущих бизнесменов воспользоваться возможностями, созданными нашим государством для восстановления и развития освобожденных от оккупации родных земель, а также консолидировать свои бизнес-идеи вокруг единой цели. Уверен, что Выставка Rebuild Karabakh станет благоприятной платформой для успешной реализации полезных инициатив в Карабахе и Восточном Зангезуре и налаживания новых деловых связей", - отмечено в обращении.

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Версия на английском языке President: Pioneering restoration work in Karabakh and Eastern Zangazur - example of fruitful cooperation between state and private sector
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda quruculuq-bərpa işləri dövlət və özəl sektor arasında faydalı əməkdaşlıq nümunəsinə çevrilir"

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