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Президент: Стремительное вооружение Армении препятствуют достижению прочного мира между двумя странами

Президент: Стремительное вооружение Армении препятствуют достижению прочного мира между двумя странами К сожалению, глубоко укоренившаяся в армянском обществе ненависть к азербайджанскому народу, грезы о мифической "великой Армении", все еще сохраняющиеся в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану и стремительное вооружение этой страны
Внутренняя политика
5 декабря 2024 г. 12:18
Президент: Стремительное вооружение Армении препятствуют достижению прочного мира между двумя странами

К сожалению, глубоко укоренившаяся в армянском обществе ненависть к азербайджанскому народу, грезы о мифической "великой Армении", все еще сохраняющиеся в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану и стремительное вооружение этой страны препятствуют достижению прочного мира между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам II международной конференции на тему "Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

"Армения намеренно пытается представить деятельность Общины Западного Азербайджана как угрозу своей территориальной целостности. Однако целью Общины является обеспечение достойного возвращения наших изгнанных из Западного Азербайджана соотечественников на свои исконные земли в условиях мира и безопасности. Это сугубо вопрос прав человека. Представление Арменией деятельности Общины как угрозы является попыткой исказить истинную суть проблемы и отрицать право на возвращение, основанное на международном праве", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Ermənistanın sürətlə silahlanması dayanıqlı sülhün əldə olunmasını əngəlləyir

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