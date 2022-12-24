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Президент: Спустя две недели после отстранения Гейдара Алиева от всех должностей, армянские националисты подняли голову

Президент: Спустя две недели после отстранения Гейдара Алиева от всех должностей, армянские националисты подняли голову В конце 1980-х годов советское правительство совершило очередное преступление против нашего народа. На сей раз армянские националисты и их покровители в советском правительстве, воспользовавшись уходом в отставку великого лидера Гейдара Алиева, немедленно
Внутренняя политика
24 декабря 2022 г. 17:51
Президент: Спустя две недели после отстранения Гейдара Алиева от всех должностей, армянские националисты подняли голову

В конце 1980-х годов советское правительство совершило очередное преступление против нашего народа. На сей раз армянские националисты и их покровители в советском правительстве, воспользовавшись уходом в отставку великого лидера Гейдара Алиева, немедленно перешли к действию.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

«В ноябре 1987 года, спустя две недели после отстранения Гейдара Алиева от всех должностей, армянские националисты подняли голову. Советское правительство потакало им, и как в Карабахе, так и тогдашней Республике Армения началось очередное преступление против нашего народа. Азербайджанцы были депортированы из своего исторического края - Западного Азербайджана, и мы хорошо знаем эту историю, помним ее. Хорошо знаем и количество населенных пунктов, где проживали азербайджанцы - более чем в 170 селах жили только азербайджанцы. Я имею в виду тогдашнюю Армению, Республику Армения. Почти в 90 селах азербайджанцы составляли большинство, они проживали в целом более чем в 300 городах и селах. Все они в течение 3 лет были насильственно выдворены, изгнаны из Армении, многие были убиты, подверглись пыткам», - отметил глава государства.

Подчеркнув, что все эти преступления происходили на глазах советского правительства, Президент Азербайджана сказал: «Последними депортации подверглись жители нашего села Нюведи – это произошло в августе 1991 года. Мало того, преступление против нашего народа было совершено еще и в Карабахе».

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Версия на английском языке President: Two weeks after Heydar Aliyev had been removed from all positions, Armenian nationalists raised their heads
Версия на азербайджанском языке Prezident: Heydər Əliyev bütün vəzifələrdən uzaqlaşdırılandan iki həftə sonra erməni millətçiləri baş qaldırdılar

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