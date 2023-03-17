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Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение

Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение Крупномасштабные проекты, реализуемые на наших исконных землях, освобожденных ценой жизни и крови шехидов, которых мы всегда вспоминаем с благодарностью, получившие широкий размах созидательные работы и жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших гр
Внутренняя политика
17 марта 2023 г. 21:53
Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение

Крупномасштабные проекты, реализуемые на наших исконных землях, освобожденных ценой жизни и крови шехидов, которых мы всегда вспоминаем с благодарностью, получившие широкий размах созидательные работы и жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придают нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение и символическое значение.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении президента Ильхама Алиева азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

Глава государства передал праздничные приветствия живущим далеко за пределами страны соотечественникам, сердца которых бьются любовью к родине и которые вместе с нами встречают весну, и пожелал, чтобы этот знаменательный праздник принес в каждый дом, в каждый очаг новую радость, достаток и благополучие.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Quruculuq işləri və əhalimizin qayıdışı ilə yenidən canlanan həyat yazın gəlişinə xüsusi ab-hava qatır"

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