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Президент: Сожжение флага Азербайджана в Армении – это очередное грязное деяние армянского правительства

Президент: Сожжение флага Азербайджана в Армении – это очередное грязное деяние армянского правительства Сожжение Государственного флага Азербайджана на проходящем в Армении чемпионате Европы – очередное грязное деяние армянского правительства.
Внутренняя политика
18 апреля 2023 г. 18:52
Президент: Сожжение флага Азербайджана в Армении – это очередное грязное деяние армянского правительства

Сожжение Государственного флага Азербайджана на проходящем в Армении чемпионате Европы – очередное грязное деяние армянского правительства.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

«Это – не случайный поступок какого-то отдельного лица. Это очередное грязное деяние правительства Армении. Есть много причин, которые дают основание говорить это. Во-первых, человекообразное существо, совершившее этот поступок, находится в непосредственном контакте с высокопоставленными лицами правящих кругов Армении. Во-вторых, это существо не понесло никакого наказания, напротив, его героизируют в Армении», - отметил глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что в отношении этого человека не было применено никакого наказания, даже штрафа. На глазах у политического руководства Армении совершается такой безобразный поступок, и никакой реакции на это нет. Это свидетельствует о том, что автором такого грязного деяния являются власти, правительство Армении.

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Версия на английском языке President: Burning Azerbaijani Flag is another dirty act of Armenian government
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bayraq yandırmaqla onlar ancaq öz çirkin xislətlərini bütün dünyaya nümayiş etdiriblər"

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