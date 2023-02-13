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Президент: Созданные в Восточно-Зангезурском регионе генерационные мощности до конца года достигнут 200 мегаватт

Президент: Созданные в Восточно-Зангезурском регионе генерационные мощности до конца года достигнут 200 мегаватт Новая станция, которая начнет функционировать в 2025 году, еще более усилят наш энергетический потенциал, поскольку в этом есть необходимость как в Азербайджане, так и в Европе.
Внутренняя политика
13 февраля 2023 г. 14:42
Президент: Созданные в Восточно-Зангезурском регионе генерационные мощности до конца года достигнут 200 мегаватт

Новая станция, которая начнет функционировать в 2025 году, еще более усилят наш энергетический потенциал, поскольку в этом есть необходимость как в Азербайджане, так и в Европе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

Отметив, что восстановительные работы и реконструкцию на освобожденных землях начались, в первую очередь, со сферы электроэнергетики, глава государства сказал, что уже построено более 10 подстанций, свыше 10 гидроэлектростанций. "За два года мы уже создали в Восточно-Зангезурском регионе генерационные мощности более 50 мегаватт и до конца года эта цифра достигнет 200 мегаватт", - добавил президент Азербайджана.

"Все станции подключены к общей сети. Большой гидроэнергетической потенциал Восточного Зангезура и Карабаха позволит нам создать в этих регионах генерационные мощности до 500 мегаватт. То есть, эта сфера остается приоритетной", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: Generation capacity created in Eastern Zangazur will reach 200 megawatts by the end of this year
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Şərqi Zəngəzurda yaradılan generasiya gücü ilin sonunadək 200 meqavata çatacaq"

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