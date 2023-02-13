Президент: Созданные в Восточно-Зангезурском регионе генерационные мощности до конца года достигнут 200 мегаватт

Новая станция, которая начнет функционировать в 2025 году, еще более усилят наш энергетический потенциал, поскольку в этом есть необходимость как в Азербайджане, так и в Европе.

Новая станция, которая начнет функционировать в 2025 году, еще более усилят наш энергетический потенциал, поскольку в этом есть необходимость как в Азербайджане, так и в Европе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

Отметив, что восстановительные работы и реконструкцию на освобожденных землях начались, в первую очередь, со сферы электроэнергетики, глава государства сказал, что уже построено более 10 подстанций, свыше 10 гидроэлектростанций. "За два года мы уже создали в Восточно-Зангезурском регионе генерационные мощности более 50 мегаватт и до конца года эта цифра достигнет 200 мегаватт", - добавил президент Азербайджана.

"Все станции подключены к общей сети. Большой гидроэнергетической потенциал Восточного Зангезура и Карабаха позволит нам создать в этих регионах генерационные мощности до 500 мегаватт. То есть, эта сфера остается приоритетной", - подчеркнул глава государства.