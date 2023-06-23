Президент: Создание ППП в лачынском направлении является показателем нашей очень сильной политической воли

Создание два месяца назад погранично-пропускного пункта на армяно-азербайджанской границе, в лачынском направлении, является показателем нашей очень сильной политической воли.

Создание два месяца назад погранично-пропускного пункта на армяно-азербайджанской границе, в лачынском направлении, является показателем нашей очень сильной политической воли.

Как сообщает Report, об этом 23 июня сказал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

"Если проанализировать события последних двух с половиной лет, то каждый сможет увидеть, что за каждым нашим шагом стояла сильная политическая воля, стояла сила, стояла логика, стояло международное право, и каждый следующий шаг был логическим продолжением предыдущего", - отметил глава государства.