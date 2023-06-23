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Президент: Создание ППП в лачынском направлении является показателем нашей очень сильной политической воли

Президент: Создание ППП в лачынском направлении является показателем нашей очень сильной политической воли Создание два месяца назад погранично-пропускного пункта на армяно-азербайджанской границе, в лачынском направлении, является показателем нашей очень сильной политической воли.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 14:29
Президент: Создание ППП в лачынском направлении является показателем нашей очень сильной политической воли

Создание два месяца назад погранично-пропускного пункта на армяно-азербайджанской границе, в лачынском направлении, является показателем нашей очень сильной политической воли.

Как сообщает Report, об этом 23 июня сказал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

"Если проанализировать события последних двух с половиной лет, то каждый сможет увидеть, что за каждым нашим шагом стояла сильная политическая воля, стояла сила, стояла логика, стояло международное право, и каждый следующий шаг был логическим продолжением предыдущего", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: 'Creation of border crossing point in direction of Lachin is an indicator of our strong political will'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Laçın istiqamətində sərhəd-buraxılış məntəqəsinin yaradılması çox güclü siyasi iradəmizin göstəricisidir"

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