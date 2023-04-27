Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана

Армения не позволяет создать коридор с Нахчываном, не выводит свои войска с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и использовала Лачинский коридор для переброски в Карабах оружия, боеприпасов и других средств военного

Армения не позволяет создать коридор с Нахчываном, не выводит свои войска с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и использовала Лачынский коридор для переброски в Карабах оружия, боеприпасов и других средств военного назначения.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонну.

Глава государства отметил, что создание погранично-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе, в начале дороги Лачын-Ханкенди, является суверенным правом нашей страны и выражением обеспечения нашей территориальной целостности.