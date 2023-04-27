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Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана

Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана Армения не позволяет создать коридор с Нахчываном, не выводит свои войска с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и использовала Лачинский коридор для переброски в Карабах оружия, боеприпасов и других средств военного
Внутренняя политика
27 апреля 2023 г. 16:07
Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана

Армения не позволяет создать коридор с Нахчываном, не выводит свои войска с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и использовала Лачынский коридор для переброски в Карабах оружия, боеприпасов и других средств военного назначения.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонну.

Глава государства отметил, что создание погранично-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе, в начале дороги Лачын-Ханкенди, является суверенным правом нашей страны и выражением обеспечения нашей территориальной целостности.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Opening of border checkpoint on Lachin-Khankendi road is Azerbaijan's sovereign right
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Laçın-Xankəndi yolunda sərhəd-buraxılış məntəqəsinin qurulması Azərbaycanın suveren hüququdur"

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