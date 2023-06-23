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Президент: Создание новых боевых соединений – один из важных факторов повышения нашей боеспособности

Президент: Создание новых боевых соединений – один из важных факторов повышения нашей боеспособности Идет процесс совершенствования структуры Министерства обороны и этот процесс продолжается. Уверен, что решения, принятые в сфере военного образования, в ближайшем будущем принесут свои плоды.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 13:26
Президент: Создание новых боевых соединений – один из важных факторов повышения нашей боеспособности

Идет процесс совершенствования структуры Министерства обороны и этот процесс продолжается. Уверен, что решения, принятые в сфере военного образования, в ближайшем будущем принесут свои плоды.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил 23 июня на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

"Создание новых боевых соединений, в первую очередь, создание Сил коммандо, является одним из важных факторов повышения нашей боеспособности", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Aliyev: Establishment of new combat units is one of important factors for increasing our combat capability
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Yeni döyüş birləşmələrinin yaradılması döyüş qabiliyyətimizin artırılması üçün önəmli amillərdən biridir"

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