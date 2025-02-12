О нас

Президент Сомали ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət

Президент Сомали ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət 12 февраля президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət.
Внутренняя политика
12 февраля 2025 г. 16:55
Президент Сомали ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət

12 февраля президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət.

Как сообщает Report, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев предоставил гостю подробную информацию о центрах ASAN xidmət, созданных по инициативе президента Ильхама Алиева, и проектах, реализуемых в направлении социальных инноваций.

Гостю была представлена информация о том, что в настоящее время интеллектуальный бренд Азербайджана экспортируется в более чем 20 стран мира.

Президент Сомали выразил признательность президенту Азербайджана за обновление механизма государственной службы в его стране на основе опыта Азербайджана и за оказанную в связи с этим поддержку.

Гостю также была предоставлена подробная информация о деятельности Центра инкубации и акселерации INNOLAND, Мобильной службы ASAN и юридического лица публичного права ABAD.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ASAN Xidmet experience to be implemented in Somalia
Версия на азербайджанском языке Somalidə “ASAN xidmət” təcrübəsi tətbiq ediləcək

Самое важное

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
10 февраля 2025 г. 10:22
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
7 февраля 2025 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi