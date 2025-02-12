Президент Сомали ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət

12 февраля президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət.

12 февраля президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət.

Как сообщает Report, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев предоставил гостю подробную информацию о центрах ASAN xidmət, созданных по инициативе президента Ильхама Алиева, и проектах, реализуемых в направлении социальных инноваций.

Гостю была представлена информация о том, что в настоящее время интеллектуальный бренд Азербайджана экспортируется в более чем 20 стран мира.

Президент Сомали выразил признательность президенту Азербайджана за обновление механизма государственной службы в его стране на основе опыта Азербайджана и за оказанную в связи с этим поддержку.

Гостю также была предоставлена подробная информация о деятельности Центра инкубации и акселерации INNOLAND, Мобильной службы ASAN и юридического лица публичного права ABAD.