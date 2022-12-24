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Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику

Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику С высот, на которых мы сегодня находимся, видны даже нахчыванские горы. То есть это действительно историческое достижение. Освобождение на поле боя Карабаха, Восточного Зангезура – историческое событие, которое навсегда останется в истории Азербайджана. Д
Внутренняя политика
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику

С высот, на которых мы сегодня находимся, видны даже нахчыванские горы. То есть это действительно историческое достижение. Освобождение на поле боя Карабаха, Восточного Зангезура – историческое событие, которое навсегда останется в истории Азербайджана. Достигнутые в нынешнем году как военные, так и политические успехи также закладывают основу для будущего, и для возвращения, и для безопасности. Это также стало уроком для тех, кто не желает воспринимать Азербайджан как сильное государство, и еще раз показало, что нас никто и ничто не сможет остановить.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

"Я уже несколько раз говорил об этом, хочу сказать и сегодня. События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику. Не только Армения, возможно, больше даже их зарубежные покровители, государства, стоящие за ними, вновь развернули клеветническую кампанию против Азербайджана, и сегодня, когда мы здесь встречаемся, в ООН против нас готовится очередная провокация. Уже несколько дней страны, отличающиеся особым рвением, намерены осуществить против нас свои очередные грязные планы. Однако они пока ничего не могут добиться, хотя пытаются уже столько дней. На следующей неделе они будут стараться изо всех сил", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu gün Laçın yolunda baş verən hadisələr növbəti anti-Azərbaycan isterikasına səbəb olub"

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