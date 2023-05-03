Президент Ильхам Алиев: Шуша никогда не являлась родным городом для армян

Шуша всегда была азербайджанским городом. Шуша находилась под иностранным господством только в период оккупации, более 28 лет.

Шуша всегда была азербайджанским городом. Шуша находилась под иностранным господством только в период оккупации, более 28 лет.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметив, что участники конференции после мероприятия ознакомятся с городом Шуша, президент Ильхам Алиев подчеркнул: "После нашей встречи вы совершите экскурсию по городу и увидите, что в период оккупации Шуша была почти полностью разрушена. Это еще раз показывает, что Шуша никогда не являлась родным городом для армян".