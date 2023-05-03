О нас

Президент Ильхам Алиев: Шуша никогда не являлась родным городом для армян

Президент Ильхам Алиев: Шуша никогда не являлась родным городом для армян Шуша всегда была азербайджанским городом. Шуша находилась под иностранным господством только в период оккупации, более 28 лет.
Внутренняя политика
3 мая 2023 г. 13:29
Президент Ильхам Алиев: Шуша никогда не являлась родным городом для армян

Шуша всегда была азербайджанским городом. Шуша находилась под иностранным господством только в период оккупации, более 28 лет.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметив, что участники конференции после мероприятия ознакомятся с городом Шуша, президент Ильхам Алиев подчеркнул: "После нашей встречи вы совершите экскурсию по городу и увидите, что в период оккупации Шуша была почти полностью разрушена. Это еще раз показывает, что Шуша никогда не являлась родным городом для армян".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "İşğal dövründə Şuşanın dağıdılması bir daha göstərir ki, o, heç vaxt ermənilər üçün doğma şəhər olmamışdır"

Самое важное

Президент: Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту
Президент: Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту
3 мая 2023 г. 13:03
Глава МИД Турции: Установка в Армении памятника Немесис недопустима
Глава МИД Турции: Установка в Армении памятника "Немесис" недопустима
3 мая 2023 г. 12:11
Президент и первая леди заложили фундаменты новых жилых кварталов в городе Агдам
ФотоПрезидент и первая леди заложили фундаменты новых жилых кварталов в городе Агдам
2 мая 2023 г. 20:21
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама
2 мая 2023 г. 20:10
Президент заложил фундамент Агдамского центра цифрового управления и Учебно-тренингового комплекса
ФотоПрезидент заложил фундамент Агдамского центра цифрового управления и Учебно-тренингового комплекса
2 мая 2023 г. 20:03
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район
2 мая 2023 г. 16:41
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана Узавтосаноат
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана "Узавтосаноат"
1 мая 2023 г. 14:23
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает мирную повестку дня
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает мирную повестку дня
1 мая 2023 г. 02:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
30 апреля 2023 г. 17:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi