Президент Серджо Маттарелла: Италия поддерживает деятельность Азербайджана против угроз, вызванных радикализмом

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ 18 июля председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с находящимся в Азербайджане с официальным визитом президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие руководитель Религиозной общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев, епископ Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете и представитель православной религиозной организации Бакинской и Прикаспийской епархии Русской православной церкви Мефодий Эфендиев.

На встрече был подчеркнут высокий уровень государственно-религиозных отношений в Азербайджане, отмечено, что представители всех религий в нашей стране живут как одна семья. Аллахшукюр Пашазаде выразил удовлетворение высоким уровнем дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Италией. Шейх уль-ислам отметил, что Азербайджан признан в мире как образцовая страна в построении межрелигиозных, межнациональных отношений, в нашей республике охраняются, реставрируются и строятся новые историко-религиозные памятники всех религий. Государство активно поддерживает эту работу. В нашей стране созданы условия для представителей всех религий и к религиозным памятникам относятся с особой заботой.

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла выразил удовлетворение встречей с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, представителями религиозных общин в нашей стране. Президент отметил, что отношения между Азербайджаном и Италией находятся на очень высоком уровне, проводится последовательная работа по дальнейшему развитию сотрудничества во всех сферах.

Президент Серджо Маттарелла особо подчеркнул, что Италия высоко оценивает светскость Азербайджана и проявляемое здесь уважение к религиозной толерантности, сказал, что Италия поддерживает работу, проводимую Азербайджаном против угроз, вызванных радикализмом.

На встрече была выражена уверенность в то, что отношения между Азербайджаном и Италией будут развиваться и в дальнейшем.