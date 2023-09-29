Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли

20 сентября этого года мы восстановили свой суверенитет. Таким образом, на нашей земле больше нет никаких серых зон, никаких незаконных объектов, никакого сепаратизма. Считаю, что эта демонстрация сильной политической воли, единства азербайджанского народ

20 сентября этого года мы восстановили свой суверенитет. Таким образом, на нашей земле больше нет никаких серых зон, никаких незаконных объектов, никакого сепаратизма. Считаю, что эта демонстрация сильной политической воли, единства азербайджанского народа, а также готовности азербайджанского правительства к миру с Арменией является хорошим сигналом для всех тех, кто все еще думает о реванше, все еще живет реваншистскими идеями. Им следует отказаться от всего этого.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.