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Президент: сегодняшний облик города Лачын свидетельствует о том, что мы народ-созидатель

Президент: сегодняшний облик города Лачын свидетельствует о том, что мы народ-созидатель Сегодняшний облик города Лачын, - хотя должен отметить, что это только первый этап, - свидетельствует о том, что мы народ-созидатель, и показывает, что это – наша земля.
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 14:33
Президент: сегодняшний облик города Лачын свидетельствует о том, что мы народ-созидатель

Сегодняшний облик города Лачын, - хотя должен отметить, что это только первый этап, - свидетельствует о том, что мы народ-созидатель, и показывает, что это – наша земля.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

Отметив, что армяне проводили незаконное расселение в Лачынском, а также Кяльбаджарском районах, глава государства сказал, что согласно международным конвенциям это считается военным преступлением. "Но приехав сюда в сентябре, я увидел то, в каком положении они жили. Ни с чем не могу сравнить условия, которые они создали для себя, потому что, видимо, им одним известно, как человек мог жить в таких условиях", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: 'Today's face of Lachin city shows that we are a nation of builders'
Версия на азербайджанском языке Prezident: Laçın şəhərinin bugünkü siması göstərir ki, biz qurub-yaradan xalqıq

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