Президент: Сегодняшний день - это день траура для антиазербайджанских сил

Сегодняшний день - это день траура для антиазербайджанских сил. То есть как может быть, чтобы без нашего разрешения, никого не спросив, никого не боясь, ни с кем не считаясь, Азербайджан восстановил свои права? За счет своих сил, за счет самоотверженности

Сегодняшний день - это день траура для антиазербайджанских сил. То есть как может быть, чтобы без нашего разрешения, никого не спросив, никого не боясь, ни с кем не считаясь, Азербайджан восстановил свои права? За счет своих сил, за счет самоотверженности своих сыновей. Они не могут нам этого простить.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

"Сегодня Америка вводит санкции против Азербайджана. И после этого они говорят, давайте укреплять нашу дружбу. О какой дружбе может идти речь?", - подчеркнул глава государства. Президент отметил, что Азербайджан должен полагаться только на свои силы и не вестись ни на какие обещания, льстивые слова, лживые заявления.