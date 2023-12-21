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Президент: Сегодня во всем Карабахском регионе развевается флаг Азербайджана, это большое историческое событие

Президент: Сегодня во всем Карабахском регионе развевается флаг Азербайджана, это большое историческое событие Три месяца назад Ханкенди был освобожден от оккупации. В результате однодневной антитеррористической операции Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет. Сегодня азербайджанский флаг развевается во всем Карабахском регионе. Это бол
Внутренняя политика
21 декабря 2023 г. 14:32
Президент: Сегодня во всем Карабахском регионе развевается флаг Азербайджана, это большое историческое событие

Три месяца назад Ханкенди был освобожден от оккупации. В результате однодневной антитеррористической операции Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет. Сегодня азербайджанский флаг развевается во всем Карабахском регионе. Это большое историческое событие.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 21 декабря во время выступления перед матчем между "Карабахом" (Агдам) и MOİK (Баку) в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.

"Эта история будет вечно жить в наших сердцах. Азербайджанский народ и азербайджанцы мира отныне будут вечно гордиться этой Победой", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President: Today, the flag of Azerbaijan is flying across the entire Karabakh region, marking a significant historical event
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bütün Qarabağ bölgəsində bu gün Azərbaycan Bayrağı dalğalanır, bu, böyük tarixi hadisədir"

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