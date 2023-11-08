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Президент: Сегодня ситуация на азербайджано-армянской границе находится под нашим контролем

Президент: Сегодня ситуация на азербайджано-армянской границе находится под нашим контролем После Второй Карабахской войны мы, не останавливаясь ни на день, ускорили процесс строительства армии и не скрывали этого.
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 16:58
Президент: Сегодня ситуация на азербайджано-армянской границе находится под нашим контролем

После Второй Карабахской войны мы, не останавливаясь ни на день, ускорили процесс строительства армии и не скрывали этого.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

"Мы сразу же заняли все важные пункты в Карабахском регионе. Одновременно мы установили контроль над азербайджано-армянской границей, которая на протяжении многих лет оставалась под оккупацией", - заявил глава государства, отметив, что мы постепенно улучшали свои позиции на границе, и в результате различных мер у нас самые выгодные позиции на большей части азербайджано-армянской границы.

"Мы знали, что в Армении поднимали голову реваншистские силы. Мы знали, что иностранные силы, стоящие за Арменией и подстрекающие ее действовать против нас, снова подадут ей провокационные сигналы. Поэтому нам необходимо было защитить нашу границу, и в результате нескольких военных операций сегодня ситуация на азербайджано-армянской границе находится под нашим контролем", - добавил президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President: Today, the situation on the Azerbaijan-Armenia border is under our control
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Bu gün Azərbaycan-Ermənistan sərhədində vəziyyət bizim nəzarətimizdədir"

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